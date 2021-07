(Di mercoledì 7 luglio 2021)DEL 7 LUGLIOORE 18.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; SULLA VIA APPIA E’ STATO DA POCO RIMOSSO UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 45+100 NEI PRESSI DI VELLETRI, LA CIRCONE STA RIENTRANDO NELLA NORMA SUL TRATTO INTERESSATO;. CIRCONE CHE INVECE E’ SOSTENUTA SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE CASSIA BIS E SALARIA, CON ULTERIORI COMPLICAZIONI SU QUESTO TRATTO, A CAUSA DI UN INCIDENTE; PROSEGUENDO IN INTERNA TRAFFICO RALLENTATO ANCHE TRA NOMENTANA E ...

Advertising

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 07-07-2021 ore 18:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 07-07-2021 ore 18:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 07-07-2021 ore 17:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 07-07-2021 ore 17:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 07-07-2021 ore 16:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma

RomaDailyNews

Come itinerari alternativi Autostrade consiglia, per chi è diretto verso, "dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Firenze sud, percorrere laordinaria dove, per l'occasione, ...DEL 7 LUGLIO 2021 ORE 17.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO DA ASTRAL INFOMOBILITA', UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO; TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA SI ...