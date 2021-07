“Vi mando la maledizione della mia antenata strega | dovete fare la stessa fine” Patrizia De Blanck sbotta così | ecco cosa l’ha fatta infuriare

Leggi su viaggiarealverde

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Estate, tempo di vacanze ma purtroppo tempo anche di una pratica infame che fa ricredere sull’intelletto dell’essere umano, che spesso di umano non ha proprio nulla; parliamo ovviamente dell’abbandono degli animali, che in vista delle vacanze subisce un incremento notevole, e nel 2021 si spera che la gente abbia capito che esistono delle alternative. Solo crudeltà e stupidità Ci si chiede spesso quando si sentono di questi casi, come sia possibile crescere un animale da compagnia, amarlo ed essere amati incondizionatamente, per poi abbandonarlo al loro destino e a morte quasi sicura per andare in vacanza; l’unica risposta è che in realtà si è incapaci di amare, perché non è ...