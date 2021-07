Variante Delta, gli ultimi dati sull'efficacia dei vaccini. "Meno morti e casi gravi" (Di mercoledì 7 luglio 2021) E' sempre la Variante Delta a tenere banco nel dibattito sullo stato dell'epidemia di Covid in Italia e nel mondo. Il Paese che finora ha dovuto fronteggiarne l'impatto maggiore è la Gran Bretagna che ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 7 luglio 2021) E' sempre laa tenere banco nel dibattitoo stato dell'epidemia di Covid in Italia e nel mondo. Il Paese che finora ha dovuto fronteggiarne l'impatto maggiore è la Gran Bretagna che ...

Advertising

ilpost : Giuriamo solennemente che il riferimento a Boris (la serie) non è voluto - fattoquotidiano : VARIANTE 'DELTA', in Italia nessun controllo per chi arriva. Le testimonianze #delta #fattoquotidiano #6luglio… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 6 Luglio: Aeroporti, ingresso libero alla Variante. “Delta” in Italia - grancetto : Mal di gola,abbassamento della voce,infiammazione ai bronchi sensazione di bruciore nella lingua. 4 giorni è passa… - tg2000it : #Covid, allerta #varianteDelta. #Figliuolo: 250 mila docenti e personale da vaccinare nella #scuola #7luglio… -