Variante Delta, con il vaccino Pfizer «ridotte del 90% le conseguenze gravi» (Di mercoledì 7 luglio 2021) Israele, il Paese che per primo e più velocemente ha vaccinato la sua popolazione (il 57,2 per cento ha già ricevuto la doppia dose), ha verificato che l?efficacia di Pfizer sulla... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 7 luglio 2021) Israele, il Paese che per primo e più velocemente ha vaccinato la sua popolazione (il 57,2 per cento ha già ricevuto la doppia dose), ha verificato che l?efficacia disulla...

