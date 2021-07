Valentina difende Tommaso dopo Temptation Island: «Capisco la sua delusione» (Di mercoledì 7 luglio 2021) Valentina, dopo essere stata tradita a Temptation Island 2021, rilascia la sua prima intervista a Witty, nella quale sembra (ancora!) difendere l’ex fidanzato Tommaso! Scopriamo cosa ha dichiarato. Leggi anche: Tommaso dopo Temptation Island: «Valentina doveva piangere, mentre con Giulia…» Temptation Island 2021: il falò di confronto di Valentina e Tommaso Facciamo un riassunto, intanto, di cosa era... Leggi su donnapop (Di mercoledì 7 luglio 2021)essere stata tradita a2021, rilascia la sua prima intervista a Witty, nella quale sembra (ancora!)re l’ex fidanzato! Scopriamo cosa ha dichiarato. Leggi anche:: «doveva piangere, mentre con Giulia…»2021: il falò di confronto diFacciamo un riassunto, intanto, di cosa era...

