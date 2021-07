Vaccino Pfizer poco efficace contro la variante delta Il siero perde il 30% della sua forza col ceppo indiano (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il Coronavirus continua a far paura. La conferma arriva da Israele, il primo Stato al mondo a dichiarare mesi fa di aver raggiunto l'immunità di gregge, grazie alla massiccia campagna vaccinale messa in atto prima di tutti gli altri Paesi Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il Coronavirus continua a far paura. La conferma arriva da Israele, il primo Stato al mondo a dichiarare mesi fa di aver raggiunto l'immunità di gregge, grazie alla massiccia campagna vaccinale messa in atto prima di tutti gli altri Paesi Segui su affaritaliani.it

Advertising

riotta : Vaccino @pfizer perde efficacia su #DeltaVariant #COVID19 passando da 94% a 64%, ma evita ricoveri e forme gravi di… - ladyonorato : Usa, morto a 13 anni dopo vaccino Pfizer: aperta inchiesta. Non serve che io scriva ciò che penso, lo sapete già. A… - SkyTG24 : Il vaccino #Pfizer è 'in maniera significativa' meno efficace nel prevenire la diffusione della #varianteDelta. Lo… - emiliobolles : RT @TarroGiulio: Si pensa addirittura di sostituire il vaccino AstraZeneca con quelli realizzati in pochi mesi da Pfizer e Moderna, imponen… - palermomaniait : Secondo i dati israeliani il vaccino Pfizer perde efficacia del 30% contro la variante Delta -… -