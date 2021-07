Vaccino Covid, Lagalla (Sicilia): “Necessario sensibilizzare il più possibile la platea degli operatori scolastici ad aderire” (Di mercoledì 7 luglio 2021) ''È Necessario sensibilizzare il più possibile la platea degli operatori scolastici ad aderire alle campagne di vaccinazione. Noi pensiamo di dedicare apposite sessioni di vaccinazione riservate agli operatori del settore e gli studenti dai 14 ai 18 anni. L'ipotesi a cui stiamo lavorando in queste ore con l'assessorato alla Salute è quella di un 'vaccini tour'. Pensiamo nel giro di qualche giorno di avere un modello organizzativo in tal senso''. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 7 luglio 2021) ''Èil piùlaadalle campagne di vaccinazione. Noi pensiamo di dedicare apposite sessioni di vaccinazione riservate aglidel settore e gli studenti dai 14 ai 18 anni. L'ipotesi a cui stiamo lavorando in queste ore con l'assessorato alla Salute è quella di un 'vaccini tour'. Pensiamo nel giro di qualche giorno di avere un modello organizzativo in tal senso''. L'articolo .

