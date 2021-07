Vaccino Covid, in Sardegna il 79% del personale scolastico è vaccinato. La precisazione della Regione (Di mercoledì 7 luglio 2021) In Sardegna il 78,9% del personale scolastico è stato vaccinato contro il coronavirus. Nel complesso sono 34.776 le persone in organico nelle scuole dell'isola e 27.430 hanno ricevuto almeno una dose. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 7 luglio 2021) Inil 78,9% delè statocontro il coronavirus. Nel complesso sono 34.776 le persone in organico nelle scuole dell'isola e 27.430 hanno ricevuto almeno una dose. L'articolo .

Advertising

borghi_claudio : Giusto per capire che tipo di manovra social c'è in atto: si parte da questa intervista di @M_Fedriga che ha come t… - fattoquotidiano : Fioccano i ricorsi nei Tar di mezza Italia: migliaia di operatori sanitari rifiutano il vaccino contro il Covid (di… - SkyTG24 : Il vaccino #Pfizer è 'in maniera significativa' meno efficace nel prevenire la diffusione della #varianteDelta. Lo… - Yogaolic : RT @HuffPostItalia: Vaccino Covid per i minori, serve una legge con le linee guida - igorlorenzo0 : RT @byoblu: Secondo il rapporto pubblicato dal Ministero della Salute inglese, i deceduti per variante Delta dal primo febbraio al 21 giugn… -