Vaccino Covid, a caccia dei docenti e Ata indecisi: "Nel pieno rispetto delle libertà individuali, vaccinatevi" (Di mercoledì 7 luglio 2021) Mancano all'appello oltre 200mila tra insegnanti e Ata per il Vaccino. Il governo pensa ad una campagna di sensibilizzazione nei confronti della categoria. Gli uffici scolastici regionali si stanno già adoperando. L'articolo .

