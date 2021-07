Vaccini, immunizzato oltre il 40% degli italiani: 21,7 milioni di persone (Di mercoledì 7 luglio 2021) oltre il 40% degli italiani over 12 ha ricevuto la vaccinazione completa (due dosi o monodose) contro il coronavirus. Come si evince dagli ultimi dati disponibili sul sito del governo, sono 21.765.004 ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 7 luglio 2021)il 40%over 12 ha ricevuto la vaccinazione completa (due dosi o monodose) contro il coronavirus. Come si evince dagli ultimi dati disponibili sul sito del governo, sono 21.765.004 ...

