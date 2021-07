Vaccini | Figliuolo alle Regioni | è prioritario immunizzare i prof | Nel mondo oltre 4 milioni di morti per Covid

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Negli hub vanno individuate 'corsie preferenziali' per 'incentivare le vaccinazioni deiessori e del personale scolastico e universitario che ancora non è stato immunizzato' considerando '...

Advertising

Agenzia_Ansa : Figliuolo: 'Siamo un po' indietro, ma abbiamo spinto molto su 70-80enni, ora dobbiamo spingere sui cinquantenni, so… - MediasetTgcom24 : Vaccini, Figliuolo alle Regioni: è prioritario immunizzare i prof #Coronavirusitalia - fattoquotidiano : Dopo la fallita “spallata” e la frenata dei vaccini, Figliuolo estrae l’arma segreta: “Santa Rita ci farà uscire da… - ottopagine : Figliuolo a Regioni 'Incentivare vaccini personale scuola e università' - EmMicucci : RT @ItaliaOggi: Vaccini, Figliuolo alle regioni: corsia preferenziale negli hub per i professori -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Figliuolo

L'indicazione, inviata alle Regioni, arriva dal commissario. Intanto in Gran Bretagna il ...47 Il sindacato dei presidi: "Siano obbligatori per insegnanti e studenti" Sul fronte, 'io ...... il generale Francesco Paolo, che dialogherà con il presidente della Regione Liguria ... In chiusura, anche un focus sull'importanza deiper la ripresa economica e produttiva, con i ...Il commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 parla con la stampa e conferma l’obiettivo di arrivare a fine settembre all'80% di vaccinati. Attualmente la vaccinazione completa è stata fatta d ...Stesso discorso vale per gli studenti: i vaccini salvano le vite ... scolastico raggiunta finora dalla prima dose è pari all’85% sulla media nazionale. Figliuolo, inoltre, chiede “attuare in maniera ...