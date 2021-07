Vaccini covid Italia, superato il 40% dei vaccinati (Di mercoledì 7 luglio 2021) E’ stata superata la soglia del 40% dei cittadini vaccinati in Italia, pari a 21.765.004 persone. E’ quanto emerge dal report Vaccini anti-covid della struttura commissariale all’emergenza, guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo. Ad oggi sono 55.149.301 le dosi somministrate. Intanto, a quanto apprende l’Adnkronos, in una lettera inviata alle regioni il generale Figliuolo chiede di andare a cercare in maniera ”ancor più proattiva” il personale scolastico, docente e non docente, che non ha per ora aderito ”alla campagna vaccinale, coinvolgendo anche i medici competenti per sensibilizzare la comunità scolastica in ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 7 luglio 2021) E’ stata superata la soglia del 40% dei cittadiniin, pari a 21.765.004 persone. E’ quanto emerge dal reportanti-della struttura commissariale all’emergenza, guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo. Ad oggi sono 55.149.301 le dosi somministrate. Intanto, a quanto apprende l’Adnkronos, in una lettera inviata alle regioni il generale Figliuolo chiede di andare a cercare in maniera ”ancor più proattiva” il personale scolastico, docente e non docente, che non ha per ora aderito ”alla campagna vaccinale, coinvolgendo anche i medici competenti per sensibilizzare la comunità scolastica in ...

