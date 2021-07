Vaccini 12-15 anni: prenotazioni dal 12 luglio (Di mercoledì 7 luglio 2021) Da lunedì 12 luglio prenderanno il via le adesioni alla campagna di vaccinazione anti-covid dei pazienti fragili nella fascia di età tra i 12 e i 15 anni per mezzo dei centri e dei medici che li hanno in cura. La somministrazione del vaccino in questi casi avverrà esclusivamente nei centri vaccinali dedicati. Dal lunedì successivo, 19 luglio, sarà possibile prenotare le vaccinazioni per tutto coloro che appartengono alla fascia di età 12-15 anni direttamente tramite la piattaforma www.ilPiemontetivaccina.it, oppure tramite il proprio pediatra di libera scelta o medico di famiglia. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 7 luglio 2021) Da lunedì 12prenderanno il via le adesioni alla campagna di vaccinazione anti-covid dei pazienti fragili nella fascia di età tra i 12 e i 15per mezzo dei centri e dei medici che li hanno in cura. La somministrazione del vaccino in questi casi avverrà esclusivamente nei centri vaccinali dedicati. Dal lunedì successivo, 19, sarà possibile prenotare le vaccinazioni per tutto coloro che appartengono alla fascia di età 12-15direttamente tramite la piattaforma www.ilPiemontetivaccina.it, oppure tramite il proprio pediatra di libera scelta o medico di famiglia. L'articolo proviene da Nuova Società.

