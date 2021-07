Vaccinazioni con accesso diretto, la Regione anticipa sul personale scolastico (Di mercoledì 7 luglio 2021) Iniziativa della Regione Piemonte per accelerare la vaccinazione del personale scolastico, universitario e della Formazione professionale, docente e non docente. Le modalit&ag ... sul sito. Leggi su lastampa (Di mercoledì 7 luglio 2021) Iniziativa dellaPiemonte per accelerare la vaccinazione del, universitario e della Formazione professionale, docente e non docente. Le modalit&ag ... sul sito.

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Con due dosi di vaccino si è protetti contro la variante Delta', lo sostiene l'Agenzia europea del farmaco. Avanti… - FalzoneEnza : @_GiuseppeNesci Già, nonostante ciò bisogna insistere con le vaccinazioni fin quando non ci lasciano la pelle! - GiorgiaRomb : RT @RaiStudio24: Vi aspettiamo a #Studio24, alle 9:45 su @RaiNews, con i nostri ospiti per parlare di: #giustizia #Cartabia #Bonafede #vac… - RaiStudio24 : Vi aspettiamo a #Studio24, alle 9:45 su @RaiNews, con i nostri ospiti per parlare di: #giustizia #Cartabia… - roberto_morotti : La mia ricetta sulle vaccinazioni anti #COVID19: OLTRE I 65: obbligatoria. DAI 50 AI 65: fortemente raccomandata.… -