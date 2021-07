Vaccinazione con accesso diretto per il personale scolastico piemontese non ancora registrato o in attesa della prima dose (Di mercoledì 7 luglio 2021) ...da lunedì 12 luglio in uno dei punti vaccinali ad accesso diretto e senza necessità di preadesione che saranno pubblicati sabato prossimo su www.ilPiemontetivaccina.it e su www.regione.piemonte.it ... Leggi su gazzettadasti (Di mercoledì 7 luglio 2021) ...da lunedì 12 luglio in uno dei punti vaccinali ade senza necessità di preadesione che saranno pubblicati sabato prossimo su www.ilPiemontetivaccina.it e su www.regione.piemonte.it ...

Advertising

RobertoBurioni : Le nuove varianti sono un problema molto grave. Ma solo per chi non ha completato il ciclo di vaccinazione con un v… - fanpage : Con la variante Delta è necessario che gli over 60 e le persone a rischio patologie gravi abbiano copertura totale… - Giovann20841632 : RT @pbecchi: “Crotone, donna di 49 anni deceduta dopo vaccino: indagati 4 medici per omicidio colposo. Si tratta di tre sanitari del pronto… - ROBIX1 : RT @pbecchi: “Crotone, donna di 49 anni deceduta dopo vaccino: indagati 4 medici per omicidio colposo. Si tratta di tre sanitari del pronto… - giantico : RT @pbecchi: “Crotone, donna di 49 anni deceduta dopo vaccino: indagati 4 medici per omicidio colposo. Si tratta di tre sanitari del pronto… -