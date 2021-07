Uomini e donne, una coppia è scoppiata. Lei: “La scusa del tel. non funziona” (Di mercoledì 7 luglio 2021) Stefania e Alessandro del trono over, che si erano innamorati nell’ultima edizione di Uomini e donne, si sono detti addio Stefania e AlessandroChi ha seguito questa edizione di Uomini e donne sicuramente si ricorderà di Alessandro e Stefania. La coppia si è conosciuta proprio al trono over e tra i due possiamo dire è subito scoppiato il colpo di fulmine. In particolar modo, il cavaliere si è sempre detto molto preso dalla dama e non ha perso tempo nel conquistarla e portarla via da programma. A quanto par,e però, i due si sarebbero detti già addio e il motivo di tale decisione lo ha ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 7 luglio 2021) Stefania e Alessandro del trono over, che si erano innamorati nell’ultima edizione di, si sono detti addio Stefania e AlessandroChi ha seguito questa edizione disicuramente si ricorderà di Alessandro e Stefania. Lasi è conosciuta proprio al trono over e tra i due possiamo dire è subito sto il colpo di fulmine. In particolar modo, il cavaliere si è sempre detto molto preso dalla dama e non ha perso tempo nel conquistarla e portarla via da programma. A quanto par,e però, i due si sarebbero detti già addio e il motivo di tale decisione lo ha ...

