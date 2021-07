Uomini e Donne, Alessandro D’Amico dona rene alla sorella: il racconto (Di mercoledì 7 luglio 2021) Alessandro D’Amico trapianto di rene – Solonotizie24Alessandro D’Amico ha colpito il web e i propri fan mettendo in atto un gesto che gli ha permesso di salvare così la vita alla sorella, Federica. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha così deciso di donare il proprio rene alla donna salvandole così la vita. Un gesto splendido, messo in atto dall’ex corteggiatore che già negli anni passati aveva lasciato il pubblico di Uomini e Donne senza parole ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 7 luglio 2021)trapianto di– Solonotizie24ha colpito il web e i propri fan mettendo in atto un gesto che gli ha permesso di salvare così la vita, Federica. L’ex corteggiatore diha così deciso dire il propriodonna salvandole così la vita. Un gesto splendido, messo in atto dall’ex corteggiatore che già negli anni passati aveva lasciato il pubblico disenza parole ...

