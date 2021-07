Unghie fluo estate 2021 | la manicure pop ed energica che piace anche a Selena Gomez

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Ledell’sono una sorsata di acqua ghiacciata, un morso super fresh al gusto lime, una ventata di spensieratezza estiva. Proprio come quelle a effetto neon di. Un verde brillante, come quello di un Margarita al lime, che trasmette tutta la spensieratezza dell’. Artefice dellegel della popstar e beauty girl è Tom Bachik, manicurist delle celeb, che ha scelto per lei una tonalità di verde esotica. Si tratta della shade Lime Time di Bio Seaweed Gel, perfetta per ...

Un'esplosione di colore per la moda dell'estate. Dagli abiti fluo ai bikini multicolor, passando per borse e accessori di ogni tipo, si riscopre la voglia di colore. Dalle unghie rainbow ai disegni colorati. Unghie fluo estate 2021: il trend che colora la manicure di giallo, arancione, rosa e fucsia e colori pop per accendere la nail art. Selena Gomez bikini: negli ultimi anni ha parlato con chiarezza e sincerità del non sempre facile rapporto con il suo corpo.