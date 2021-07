Ungheria | l’Ue sospende l’ok ai fondi del Recovery Plan | «Vergognosa la legge anti Lgbt»

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Stop al piano di ripresa e resilienza coi fondi del Recovery fund per l’Ungheria. La Commissione Europea ha sospeso la valutazione positiva: lo hanno rivelato alcune fonti di Bruxelles all’agenzia tedesca Dpa. Le misure di precauzione per evitare abusi nelle spese dei fondi non sarebbero «sufficienti».