Una Vita, anticipazioni 8 luglio: un incontro sospetto (Di mercoledì 7 luglio 2021) Un nuovo controverso personaggio è appena approdato ad Una Vita e, come è facile immaginare, porterà molto scompiglio nel quartiere. Si tratta di Laura, la giovane che ha varcato la soglia di casa Salmeron per sostenere un colloquio come domestica. La dark lady, che già aveva esaminato diverse candidate ritendendole tutte inadatte, è rimasta piacevolmente colpita dall'intraprendenza e dalla parlantina sciolta della nuova arrivata e alla fine, come rivelano le anticipazioni di giovedì 8 luglio, Genoveva deciderà di assumerla come cameriera. Nel frattempo, in casa Palacios continueranno i problemi a causa del piccolo Moncho che da quando è ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 7 luglio 2021) Un nuovo controverso personaggio è appena approdato ad Unae, come è facile immaginare, porterà molto scompiglio nel quartiere. Si tratta di Laura, la giovane che ha varcato la soglia di casa Salmeron per sostenere un colloquio come domestica. La dark lady, che già aveva esaminato diverse candidate ritendendole tutte inadatte, è rimasta piacevolmente colpita dall'intraprendenza e dalla parlantina sciolta della nuova arrivata e alla fine, come rivelano ledi giovedì 8, Genoveva deciderà di assumerla come cameriera. Nel frattempo, in casa Palacios continueranno i problemi a causa del piccolo Moncho che da quando è ...

Advertising

albertoangela : Raffaella Carrà è, e resterà, molto più di un’icona: ha accompagnato il cambiamento culturale del nostro Paese dand… - AnnalisaChirico : Il pragmatismo britannico è una lezione per l’Italia, e l’Europa, che paiono prigioniere di un moralismo paternalis… - Benji_Mascolo : Tra pochi giorni si chiuderà un capitolo che avrò per sempre nel cuore: solo chi l’ha vissuta può sapere quello che… - Calyyy95 : RT @comeanimamai: Nello è un mio amico che purtroppo ha passato molti degli ultimo mesi in coma e adesso ha bisogno di una mano, potreste a… - libertfly : 6 segreti per avere una relazione lunga, sana e felice -