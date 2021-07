Una Vita, anticipazioni 2022: tre morti sconvolgono Acacias (Di mercoledì 7 luglio 2021) Quella del 2022 non sarà di certo un'annata gioiosa per gli appassionati di Una Vita. Le anticipazioni rivelano che ben tre amati personaggi passeranno a miglior Vita, lasciando un grosso e incolmabile vuoto nel cuore dei loro cari e dei fan di questa soap opera iberica. anticipazioni Una Vita, Antonito si spegne tra le braccia di Lolita Stando alle anticipazioni trapelate direttamente dalla madrepatria spagnola, si apprende che nel prossimo 2022 i telespettatori dovranno armarsi di fazzoletti per piangere la morte di tre storici personaggi di Una ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 7 luglio 2021) Quella delnon sarà di certo un'annata gioiosa per gli appassionati di Una. Lerivelano che ben tre amati personaggi passeranno a miglior, lasciando un grosso e incolmabile vuoto nel cuore dei loro cari e dei fan di questa soap opera iberica.Una, Antonito si spegne tra le braccia di Lolita Stando alletrapelate direttamente dalla madrepatria spagnola, si apprende che nel prossimoi telespettatori dovranno armarsi di fazzoletti per piangere la morte di tre storici personaggi di Una ...

