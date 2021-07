Una psicologa asfalta Temptation Island: “Pericoloso, la gelosia sfocia in delirio”, le gravi conseguenze su alcune persone (Di mercoledì 7 luglio 2021) La puntata andata in onda ieri di Temptation Island ha scosso un po’ l’opinione pubblica e sulla vicenda è intervenuta anche una psicologa. Attraverso un’intervista rilasciata a Fanpage, infatti, la dottoressa Serenella Salomoni ha svelato il suo punto di vista su quanto andato in onda. Ebbene, a quanto pare, alcuni degli episodi che si sono L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 7 luglio 2021) La puntata andata in onda ieri diha scosso un po’ l’opinione pubblica e sulla vicenda è intervenuta anche una. Attraverso un’intervista rilasciata a Fanpage, infatti, la dottoressa Serenella Salomoni ha svelato il suo punto di vista su quanto andato in onda. Ebbene, a quanto pare, alcuni degli episodi che si sono L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

travan28 : @la_bongia @flaviadibenedet Dettagli, ma lo sai come si ottiene il BMI? Ho visto che sei una Psicologa, di dove sei? - DaiichiSankyoIT : Gli effetti di una diagnosi di cancro e delle terapie possono influenzare le sensazioni circa l’intimità e la sessu… - VC_psicologa : 'Possibile che un farmaco risolva davvero la mia ansia/depressione?' 'E se gli psicofarmaci fossero di ostacolo all… - Wateringthegoat : -e prima che arrivano persone IPOTETICHE a commentare sotto sto sfogo inutile, io non sono sessuologa né tantomeno… - LauraPigozzi : Senza il collettivo nessuna famiglia può farcela! È ciò che mi è venuto in mente quando la psicologa Laura Bocci e… -