Ultime Notizie Serie A: boom di ascolti per gli Azzurri, Inzaghi si presenta all’Inter (Di mercoledì 7 luglio 2021) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 14.00 Sergio Ramos: «Eliminazione ingiusta, sembra impossibile essere usciti dall’Europeo» – Le parole dell’ex giocatore della Spagna. Le dichiarazioni Ore 13.50 Ancora record per l’Italia di Mancini nei ratings tv – 77% di share per la squadra azzurra. I dati Ore 13.10 Marotta: «Situazione preoccupante per il calcio» – Le parole dell’ad nerazzurro. La conferenza Ore 13.00 Ultime Notizie Serie A, Simone Inzaghi si ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 luglio 2021) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 14.00 Sergio Ramos: «Eliminazione ingiusta, sembra impossibile essere usciti dall’Europeo» – Le parole dell’ex giocatore della Spagna. Le dichiarazioni Ore 13.50 Ancora record per l’Italia di Mancini nei ratings tv – 77% di share per la squadra azzurra. I dati Ore 13.10 Marotta: «Situazione preoccupante per il calcio» – Le parole dell’ad nerazzurro. La conferenza Ore 13.00A, Simonesi ...

Advertising

Corriere : Boom di contagi tra gli under 30: la Catalogna nel weekend chiude i locali notturni - Corriere : Sara Pedri, la ginecologa sparita, e quel sistema punitivo che regnava in ospedale a T... - fanpage : Arrivano le prime sospensioni. - Minutza2 : RT @ElioLannutti: La scomparsa di Sara Pedri e quel sistema punitivo che regnava in ospedale - CorriereCitta : #Finale #Europei 2021 all’Olimpico, stadio aperto per vedere (gratis) l’Italia a Roma: “Ci stiamo lavorando” -