Uk, avanza la variante Delta ma il 90% della popolazione over 16 ha gli anticorpi del Covid (Di mercoledì 7 luglio 2021) Sono l’89,7% in Inghilterra, oltre il 91% in Galles e quasi l’85% in Scozia e Irlanda del Nord. Complessivamente, il 90 per cento della popolazione del Regno Unito, che risulta avere sviluppato gli anticorpi del Covid malgrado il rimbalzo dei contagi alimentati dalla variante Delta e i problemi perduranti legati alle infezioni prolungate. L’impennata di casi entro i confini britannici peraltro preoccupa tutto il Continente, visto che le ultime gare degli Europei si svolgono in uno stadio di Wembley gremito di tifosi. Dove, per stessa ammissione del governo Tory, “il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 luglio 2021) Sono l’89,7% in Inghilterra, oltre il 91% in Galles e quasi l’85% in Scozia e Irlanda del Nord. Complessivamente, il 90 per centodel Regno Unito, che risulta avere sviluppato glidelmalgrado il rimbalzo dei contagi alimentati dallae i problemi perduranti legati alle infezioni prolungate. L’impennata di casi entro i confini britannici peraltro preoccupa tutto il Continente, visto che le ultime gare degli Europei si svolgono in uno stadio di Wembley gremito di tifosi. Dove, per stessa ammissione del gno Tory, “il ...

