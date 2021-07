Ufficiale: Liverpool, contratto da professionista al raccattapalle del 4-0 al Barcellona (Di giovedì 8 luglio 2021) Il Liverpool, tramite i propri canali ufficiali, ha annunciato di aver messo sotto contratto professionistico il diciassettenne Oakley Cannonier. Il giovane, però, non è un calciatore qualsiasi. Infatti, Cannonier è il raccattapalle che nel 2019 rimise rapidamente il pallone in gioco per il calcio d’angolo decisivo contro il Barcellona in Champions League. (3) Liverpool FC su Twitter: “Congratulations, Oakley! ” / Twitter Foto: Twitter Liverpool L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 8 luglio 2021) Il, tramite i propri canali ufficiali, ha annunciato di aver messo sottoprofessionistico il diciassettenne Oakley Cannonier. Il giovane, però, non è un calciatore qualsiasi. Infatti, Cannonier è ilche nel 2019 rimise rapidamente il pallone in gioco per il calcio d’angolo decisivo contro ilin Champions League. (3)FC su Twitter: “Congratulations, Oakley! ” / Twitter Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

