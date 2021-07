Ue, riviste al rialzo le stime su Pil di Italia e area euro. Economie spinte dai fondi europei. Incognita varianti sulla ripresa (Di mercoledì 7 luglio 2021) La Commissione Ue rivede nuovamente al rialzo le stime di crescita dell’Italia: il Prodotto interno lordo dovrebbe crescere quest’anno del 5%, ovvero lo 0,8% in più della precedente previsione (+ 4,2%). “La previsione per il 2021 è significativamente superiore a quella della primavera. Ciò è dovuto alla consistente revisione al rialzo del Pil nel primo trimestre e alla risposta dell’attività economica più forte del previsto dopo l’allentamento delle restrizioni e della mobilità”, scrive Bruxelles nelle previsioni estive. Limata invece al ribasso la stima per il 2022 che passa da 4,4 a 4,2%. “Il miglioramento della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 luglio 2021) La Commissione Ue rivede nuovamente alledi crescita dell’: il Prodotto interno lordo dovrebbe crescere quest’anno del 5%, ovvero lo 0,8% in più della precedente previsione (+ 4,2%). “La previsione per il 2021 è significativamente superiore a quella della primavera. Ciò è dovuto alla consistente revisione aldel Pil nel primo trimestre e alla risposta dell’attività economica più forte del previsto dopo l’allentamento delle restrizioni e della mobilità”, scrive Bruxelles nelle previsioni estive. Limata invece al ribasso la stima per il 2022 che passa da 4,4 a 4,2%. “Il miglioramento della ...

