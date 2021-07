Ue: Letta, 'dati crescita economica incoraggianti per l'Italia' (Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma, 7 lug (Adnkronos) - "Tra tanti problemi, un dato incoraggiante per l'Italia in Europa. Segno che la strada è quella giusta". Lo scrive su Twitter Enrico Letta, rilanciando il tweet della Commissione europea sui dati di crescita dell'economia europea per il 2021 con l'Italia al 5%. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma, 7 lug (Adnkronos) - "Tra tanti problemi, un dato incoraggiante per l'in Europa. Segno che la strada è quella giusta". Lo scrive su Twitter Enrico, rilanciando il tweet della Commissione europea suididell'economia europea per il 2021 con l'al 5%.

Letta umiliato anche in libreria, solo Toninelli fa peggio Ma quante copie ha venduto il libro di Enrico Letta ? 'Si tratta di dati riservati, ma posso dirle che è andato molto bene'. Davvero? 'Certo. Siamo già alla seconda ristampa. Ed è entrato anche in classifica'. E quante copie sono state stampate ...

