Ue: Letta, ‘dati crescita economica incoraggianti per l’Italia’ (Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma, 7 lug (Adnkronos) – “Tra tanti problemi, un dato incoraggiante per l’Italia in Europa. Segno che la strada è quella giusta”. Lo scrive su Twitter Enrico Letta, rilanciando il tweet della Commissione europea sui dati di crescita dell’economia europea per il 2021 con l’Italia al 5%. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma, 7 lug (Adnkronos) – “Tra tanti problemi, un dato incoraggiante per l’Italia in Europa. Segno che la strada è quella giusta”. Lo scrive su Twitter Enrico, rilanciando il tweet della Commissione europea sui dati didell’economia europea per il 2021 con l’Italia al 5%. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Ue: Letta, 'dati crescita economica incoraggianti per l'Italia'... - Unpodiqya : Se l'editore non da i dati vuole dire che fanno schifo come del resto sarà un libro scritto da uno come lui può ess… - LukeDuke1268 : @PoliniSergio @Emanuele676 Cmq, letta la sua timeline, anche se la pensa diversamente la trovo brillante Mi è chiar… - GDimetto : #StaseraItalia Letta in confusione.Tra i firmatari della carta il premier polacco Morawiecki, che ha fatto prendere… - GibelliTiziana : Con chiunque non sia #stellino è rigorosamente severo, #Letta. Chieda conto a Bonafede dei pestaggi in carcere, e m… -

Ultime Notizie dalla rete : Letta ‘dati Letta in missione da Sala. «Al governo col Carroccio? Questa è l’ultima volta» Corriere della Sera