U&D, Jessica è convinta che Davide sia gay: “Le foto che mandava” (Di mercoledì 7 luglio 2021) La ex tronista di U&D, Jessica Antonini si è scagliata ancora contro il ragazzo che ha scelto in tv Davide Lorusso lanciando pesanti accuse Le polemiche attorno a Jessica Antonini e la sua ormai naufragata storia con Davide Lorusso non si placano. La giovane ed ex tronista di Uomini e donne è finita al centro della bufera, dopo alcune dichiarazioni sul suo ex non proprio carine. A smascherarla Riccardo Signoretti, pubblicando un audio. Jessica Antonini nella bufera Sono passate alcune settimane da quando Jessica ha annunciato la fine della relazione con ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 7 luglio 2021) La ex tronista di U&D,Antonini si è scagliata ancora contro il ragazzo che ha scelto in tvLorusso lanciando pesanti accuse Le polemiche attorno aAntonini e la sua ormai naufragata storia conLorusso non si placano. La giovane ed ex tronista di Uomini e donne è finita al centro della bufera, dopo alcune dichiarazioni sul suo ex non proprio carine. A smascherarla Riccardo Signoretti, pubblicando un audio.Antonini nella bufera Sono passate alcune settimane da quandoha annunciato la fine della relazione con ...

VSiNLive : Top 10 U.S. states in sports betting handle in May 2021: 1. New Jersey: $814 million 2. Illinois: $507 mil 3. Neva… - Gilles_Simeoni : Cumplimenti à i laureati di u Bascigliè 2021 : principia avà una tappa nova, ricca di prumesse è di sperienze varie… - Gilles_Simeoni : Nanette Maupertuis, prima donna Presidente di l’Assemblea di Corsica ! Una fiertà per u naziunalismu corsu, per a n… - SckAlice : RT @Mynameis__anita: raga godetevi la puntata anche per me che non potrò guardarla fino a domenica graziepregociao love u #babaolmak - KetiPejo : RT @Mynameis__anita: raga godetevi la puntata anche per me che non potrò guardarla fino a domenica graziepregociao love u #babaolmak -