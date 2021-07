Tv, pronto il bonus da 100 euro (per tutti) per “rottamare” gli apparecchi comprati prima del dicembre 2018 (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha firmato il decreto che rende operativa la norma che consentirà di acquistare un nuovo apparecchio televisivo (compatibile con i nuovi standard di trasmissione) con un bonus massimo di 100 euro . “A differenza del precedente incentivo, che resta comunque in vigore ed è pertanto cumulabile per coloro che sono in possesso di tutti i requisiti, il bonus rottamazione Tv si rivolge a tutti i cittadini” perché non sono previsti limiti Isee. Il bonus vuole sostenere i cittadini nell’acquisto di televisori compatibili con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha firmato il decreto che rende operativa la norma che consentirà di acquistare un nuovoo televisivo (compatibile con i nuovi standard di trasmissione) con unmassimo di 100. “A differenza del precedente incentivo, che resta comunque in vigore ed è pertanto cumulabile per coloro che sono in possesso dii requisiti, ilrottamazione Tv si rivolge ai cittadini” perché non sono previsti limiti Isee. Ilvuole sostenere i cittadini nell’acquisto di televisori compatibili con ...

