Tv, al via il bonus da 100 euro per comprare il nuovo apparecchio: i requisiti per ottenerlo (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha firmato il decreto attuativo che rende operativo il bonus rottamazione tv. bonus che sostiene i cittadini nell’acquisto di televisori compatibili con i nuovi standard tecnologici di trasmissione del digitale terrestre Dvbt-2/Hevc Main 10. La nuova tecnologia consentirà di migliorare la qualità del segnale e di dare spazio alle trasmissioni in alta definizione. bonus rottamazione tv, in che consiste L’agevolazione consiste in uno sconto del 20% sul prezzo d’acquisto, fino a un massimo di 100 euro, che si può ottenere rottamando un televisore acquistato prima del 22 ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha firmato il decreto attuativo che rende operativo ilrottamazione tv.che sostiene i cittadini nell’acquisto di televisori compatibili con i nuovi standard tecnologici di trasmissione del digitale terrestre Dvbt-2/Hevc Main 10. La nuova tecnologia consentirà di migliorare la qualità del segnale e di dare spazio alle trasmissioni in alta definizione.rottamazione tv, in che consiste L’agevolazione consiste in uno sconto del 20% sul prezzo d’acquisto, fino a un massimo di 100, che si può ottenere rottamando un televisore acquistato prima del 22 ...

