Tutto pronto per iMediterranei: magazine, web, tv. Il nuovo brand editoriale si presenta domani al MANN (Di mercoledì 7 luglio 2021) E’ fissata per domani, 8 luglio 2021, alle ore 12 presso l’auditorium del Museo Archeologico Nazionale di Napoli (MANN), in occasione della Giornata internazionale del Mar Mediterraneo, la presentazione del nuovo brand editoriale iMediterranei. Nato su iniziativa di Salvatore Agizza, amministratore di Teichos srl(società che si occupa di fornire servizi e tecnologie per l’archeologia), il progetto prevede un magazine diretto dalla giornalista Matilde Andolfo e distribuito da Guida Editori, una trasmissione televisiva in onda su Canale 21, un sito web ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 7 luglio 2021) E’ fissata per, 8 luglio 2021, alle ore 12 presso l’auditorium del Museo Archeologico Nazionale di Napoli (), in occasione della Giornata internazionale del Mar Mediterraneo, lazione del. Nato su iniziativa di Salvatore Agizza, amministratore di Teichos srl(società che si occupa di fornire servizi e tecnologie per l’archeologia), il progetto prevede undiretto dalla giornalista Matilde Andolfo e distribuito da Guida Editori, una trasmissione televisiva in onda su Canale 21, un sito web ...

