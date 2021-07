Tutto il calcio sbarca su Timvision (Di mercoledì 7 luglio 2021) Tutta la Serie A, la Serie B, i principali campionati di calcio internazionale, i grandi eventi dello sport (a cominciare dalle Olimpiadi di Tokyo), i migliori contenuti d'intrattenimento per adulti e bambini. Timvision, il servizio in streaming di TIM, ha svelato i suoi nuovi pacchetti che comprendono le offerte delle piattaforme DAZN, Disney+ e Netflix. In più, come frutto di un accordo appena siglato, ci sarà anche Mediaset Infinity, che oltre a film e serie tv propone tutte le partite della Uefa Champions League. Il risultato è un catalogo davvero trasversale, il più ricco e vantaggioso sul mercato: permette di risparmiare oltre 20 euro al mese ... Leggi su panorama (Di mercoledì 7 luglio 2021) Tutta la Serie A, la Serie B, i principali campionati diinternazionale, i grandi eventi dello sport (a cominciare dalle Olimpiadi di Tokyo), i migliori contenuti d'intrattenimento per adulti e bambini., il servizio in streaming di TIM, ha svelato i suoi nuovi pacchetti che comprendono le offerte delle piattaforme DAZN, Disney+ e Netflix. In più, come frutto di un accordo appena siglato, ci sarà anche Mediaset Infinity, che oltre a film e serie tv propone tutte le partite della Uefa Champions League. Il risultato è un catalogo davvero trasversale, il più ricco e vantaggioso sul mercato: permette di risparmiare oltre 20 euro al mese ...

Advertising

borjavalero20 : È arrivato quel momento che sembra sempre lontano, quello di smettere di giocare al pallone. Mi sarebbe piaciuto fa… - EnricoTurcato : Onesto? Avete rovinato un gioco. Lo avete rovinato. Fischiate tutto. A me il calcio così fa schifo. Sono l’unico? N… - SReale5 : RT @_allthelove_: comunque a me non è mai piaciuto il calcio e non ci ho mai capito un cazzo da come si può notare, ma su twitter è tutto p… - Robs_16 : RT @tutroppotop: 2021: ancora una volta chi segue il calcio è un etero di merda e le ragazze lo seguono solo perchè vogliono attenzioni e s… - paocame79 : RT @GoalItalia: Campione dei due Mondi, è stato un'icona di River Plate e Real Madrid ?? 'Di Stefano ha cambiato la storia del Real Madrid… -