“Tuo figlio ha il cancro”; “Vacca di donna”: gli insulti ad Alice Campello, moglie di Morata, dopo la partita contro la Spagna (Di mercoledì 7 luglio 2021) Vergognosi insulti ad Alice Campello, moglie di Alvaro Morata, il calciatore 28enne della Spagna e attaccante della Juventus, che ieri sera ha segnato il goal del pareggio contro l’Italia nella semifinale degli Europei. Minacce, auguri ai figli della coppia di contrarre malattie e offese sessiste che la modella italiana di 26 anni ha denunciato in una storia di Instagram alla fine del match. “Tanto a tuo figlio prende un infarto, muoiono ste merde”, è uno dei brutali messaggi arrivati nei direct di Instagram ad Alice ... Leggi su tpi (Di mercoledì 7 luglio 2021) Vergognosiaddi Alvaro, il calciatore 28enne dellae attaccante della Juventus, che ieri sera ha segnato il goal del pareggiol’Italia nella semifinale degli Europei. Minacce, auguri ai figli della coppia di contrarre malattie e offese sessiste che la modella italiana di 26 anni ha denunciato in una storia di Instagram alla fine del match. “Tanto a tuoprende un infarto, muoiono ste merde”, è uno dei brutali messaggi arrivati nei direct di Instagram ad...

