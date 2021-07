Tuffi, Olimpiadi Tokyo 2021: le speranze di medaglia dell’Italia. Tutto su Bertocchi-Pellacani nel sincro 3 metri (Di mercoledì 7 luglio 2021) Sarà una spedizione azzurra pronta a sorprendere quella che si cimenterà nelle gare dei Tuffi alle Olimpiadi di Tokyo. Una squadra di sei atleti, con tutti gli atleti che hanno come principale obiettivo quello di conquistare un posto nella finale olimpica, ma c’è anche chi sogna una medaglia e può davvero ambire ad un podio che sarebbe straordinario. E’ il caso di Elena Bertocchi e Chiara Pellacani. Il giovanissimo sincro dai tre metri ha già vinto medaglie molto pesanti ai Campionati Europei (oro e argento) e le due azzurre proveranno a recitare un ruolo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 luglio 2021) Sarà una spedizione azzurra pronta a sorprendere quella che si cimenterà nelle gare deialledi. Una squadra di sei atleti, con tutti gli atleti che hanno come principale obiettivo quello di conquistare un posto nella finale olimpica, ma c’è anche chi sogna unae può davvero ambire ad un podio che sarebbe straordinario. E’ il caso di Elenae Chiara. Il giovanissimodai treha già vinto medaglie molto pesanti ai Campionati Europei (oro e argento) e le due azzurre proveranno a recitare un ruolo ...

