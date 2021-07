Trump | “Hitler ha fatto molte cose buone”

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 7 luglio 2021) ”ha”. Donaldsi è espresso così durante un tour in Europa condotto nel 2018 per celebrare i cento anni dalla fine della Prima Guerra Mondiale. Le parole dell’ex presidente degli Stati Uniti avrebbero ”scioccato” l’allora Chief of Staff della Casa Bianca John Kelly, con il qualestava parlando. E’ quanto rivela il libro ‘Frankly, We Did Win This Election’: The Inside Story Of HowLost’ di Michael Bender, giornalista del Wall Street Journal. Il libro sarà disponibile delle librerie dalla prossima settimana, ma ...