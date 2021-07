Trump: "Hitler ha fatto molte cose buone" (Di mercoledì 7 luglio 2021) ''Hitler ha fatto molte cose buone''. Donald Trump si è espresso così durante un tour in Europa condotto nel 2018 per celebrare i cento anni dalla fine della Prima Guerra Mondiale. Le parole dell'ex ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 7 luglio 2021) ''ha''. Donaldsi è espresso così durante un tour in Europa condotto nel 2018 per celebrare i cento anni dalla fine della Prima Guerra Mondiale. Le parole dell'ex ...

Trump: "Hitler ha fatto molte cose buone" ''Hitler ha fatto molte cose buone''. Donald Trump si è espresso così durante un tour in Europa condotto nel 2018 per celebrare i cento anni dalla fine della Prima Guerra Mondiale.

Trump su Hitler: "Ha fatto molte cose buone, ha tirato fuori i tedeschi della povertà" Quanto a Hitler, il giudizio assai poco critico di Trump si poteva intuire già da alcuni suoi apprezzamenti per manifestazioni neonaziste come quella della Virginia . Lo stesso Guardian ricorda che ...

Schwarzenegger su Trump: "Un fallito, il peggior presidente della storia". E parla del padre nazista Rai News Trump: “Hitler ha fatto molte cose buone” Hitler ha fatto molte cose buone”. Donald Trump si è espresso così durante un tour in Europa condotto nel 2018 per celebrare i cento anni dalla fine della Prima Guerra Mondiale. Le parole dell’ex ...

Trump su Hitler: «Ha fatto molte cose buone, ha tirato fuori i tedeschi della povertà» Il giudizio è riportato in un libro scritto da un giornalista del Wall Street Journal: durante un viaggio in Europa difese il ruolo storico di Hitler, rifiutandosi di condannare il nazismo ...

