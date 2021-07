Trudeau dai Cowessess | vergognoso morire in scuole residenziali

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Il primo ministro canadese si è recato nella provincia di Saskatchewan, presso la Nazione dei, dopo il ritrovamento di 751 tombe anonime in un ex scuola residenziale indigena. Justin...

askanews

... governatrice generale del Canada, una prima per una rappresentante della comunità nativa, "un passo storico dopo 154 anni", lo ha definito. Ex diplomatica e avvocata per i diritti degli ...177 sono i maxi - incendi provocati dalle alte temperature efulmini nel Canada occidentale, la ... mentre il primo ministro Justinsi dice pronto a organizzare una vera e propria task ...Roma, 7 lug. (askanews) - Il primo ministro canadese si è recato nella provincia di Saskatchewan, presso la Nazione dei Cowessess, dopo ...in particolare del trattamento riservato in passato dal governo federale agli aborigeni. Formalmente è stata la Regina Elisabetta II a nominare la nuova Governatrice Generale, su raccomandazione del ...