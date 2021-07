(Di mercoledì 7 luglio 2021) Il nostro è un paese vecchio che conta circa 13 milioni di over 65 e appena 400.000 nuovi nati all’anno. Insomma in Italia le culle si svuotano e gliaumentano. Ma nonostante questo in Italia ci sono piùdedicati all’assistenza dei piccoli, 7500, che specialisti degli, appena 4300. Inoltre, nei prossimi tre

Advertising

freeskipperIT : Troppi anziani e pochi medici geriatri. - 811Proudman : RT @ANSA_Salute: La @GeriSocITA e la @SIGOT16 chiedono che venga rivalutato il fabbisogno di #geriatri e vengano rese disponibili le Unità… - NEditrice : RT @ANSA_Salute: La @GeriSocITA e la @SIGOT16 chiedono che venga rivalutato il fabbisogno di #geriatri e vengano rese disponibili le Unità… - FnpLombardia : RT @ANSA_Salute: La @GeriSocITA e la @SIGOT16 chiedono che venga rivalutato il fabbisogno di #geriatri e vengano rese disponibili le Unità… - CatelliRossella : ??????Troppi anziani e pochi geriatri, 4300 per 13 mln 'over 65' - Assistenza - -

Ultime Notizie dalla rete : Troppi anziani

Agenzia ANSA

PESARO -sonniferi all'anziano per poter uscire, poi le minacce ai famigliari, badante rinviata a ... Un clima difficile tanto che i duehanno manifestato un profondo disagio dovuto alle ...e giovanissimi: sono questi i due fronti. Se il camper per la prima categoria è già stato ... la tabella di marcia non subirebbescossoni e l'obiettivo di arrivare a terminare le ...Il viaggio del Carlino nel quartiere Pace. Commercianti e residenti: "Zona vivibile e sicura, ma viabilità e parcheggi restano un problema" ...PESARO - Troppi sonniferi all’anziano per poter uscire, poi le minacce ai famigliari, badante rinviata a giudizio. E’ la storia di una cubana di 63 anni che avrebbe dovuto accudire ...