Triste il politico ridotto a follower dell'opinione pubblica (Di mercoledì 7 luglio 2021) Chiedo scusa a Luca Bernardo, candidato sindaco del centrodestra a Milano, se lo utilizzo come metafora in carne e ossa della grande malattia politica dei nostri tempi. “Ascolterò i cittadini come faccio con le mamme per curare i bambini”, ha detto Bernardo pensando di presentarsi così come un buon politico. Ecco, in realtà quella frase apparentemente innocua nasconde l’essenza stessa dell’attuale degrado politico. Si insegue la domanda senza costruire nuova offerta. Lo so, è una cosa che dicono in po’ tutti: “Ascoltiamo i cittadini”. È un luogo comune diventato cantilena senza senso. Come dimenticare la prima uscita ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 7 luglio 2021) Chiedo scusa a Luca Bernardo, candidato sindaco del centrodestra a Milano, se lo utilizzo come metafora in carne e ossaa grande malattia politica dei nostri tempi. “Ascolterò i cittadini come faccio con le mamme per curare i bambini”, ha detto Bernardo pensando di presentarsi così come un buon. Ecco, in realtà quella frase apparentemente innocua nasconde l’essenza stessa’attuale degrado. Si insegue la domanda senza costruire nuova offerta. Lo so, è una cosa che dicono in po’ tutti: “Ascoltiamo i cittadini”. È un luogo comune diventato cantilena senza senso. Come dimenticare la prima uscita ...

Advertising

marzialex75 : RT @HuffPostItalia: Triste il politico ridotto a follower dell'opinione pubblica - HuffPostItalia : Triste il politico ridotto a follower dell'opinione pubblica - JoeColante : @UmbertoNew Ma Chiara Ferragni è un personaggio politico? No. Stai facendo un paragone inutile? Sì. La sinistra vu… - Enrico03516027 : @matteorenzi È molto triste vedere un politico che per avere un po’ di visibilità attacca C. Ferragli. D’altra part… - radicalchiccosa : @VaneVanessaG @matteorenzi Triste pensare che per un politico il confronto sia Chiara Ferragni. A sto punto tra i d… -

Ultime Notizie dalla rete : Triste politico Like a premier ... "La cosa che invece fa cogliere il livello e la bassezza della politica italiana è vedere un politico come Renzi chiedere un dibattito pubblico a Chiara Ferragni, questa è la cosa triste della ...

Cortocircuito #Fedez ... "La cosa che fa cogliere il livello e la bassezza della politica italiana è vedere un politico come Matteo Renzi chiedere un dibattito pubblico a Chiara Ferragni. Questa è la cosa triste della ...

Triste il politico ridotto a follower dell'opinione pubblica L'HuffPost Triste il politico ridotto a follower dell'opinione pubblica Chiedo scusa a Luca Bernardo, candidato sindaco del centrodestra a Milano, se lo utilizzo come metafora in carne e ossa della grande malattia politica dei nostri tempi. “Ascolterò i cittadini come ...

Ddl Zan, Fedez: “La bassezza della politica italiana è vedere Renzi che chiede un dibattito pubblico a Chiara Ferragni” "RENZI CI TIENE DAVVERO AL DDL ZAN O È IL SOLITO PARAC***?" Fedez torna a parlare del Ddl Zan e annuncia una diretta: guardate ...

... "La cosa che invece fa cogliere il livello e la bassezza della politica italiana è vedere uncome Renzi chiedere un dibattito pubblico a Chiara Ferragni, questa è la cosadella ...... "La cosa che fa cogliere il livello e la bassezza della politica italiana è vedere uncome Matteo Renzi chiedere un dibattito pubblico a Chiara Ferragni. Questa è la cosadella ...Chiedo scusa a Luca Bernardo, candidato sindaco del centrodestra a Milano, se lo utilizzo come metafora in carne e ossa della grande malattia politica dei nostri tempi. “Ascolterò i cittadini come ..."RENZI CI TIENE DAVVERO AL DDL ZAN O È IL SOLITO PARAC***?" Fedez torna a parlare del Ddl Zan e annuncia una diretta: guardate ...