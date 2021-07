Tour de France 2021, tappa 11: Van Aert domina sul Mont Ventoux. La classifica (Di mercoledì 7 luglio 2021) Malaucène, 7 luglio 2021 - La tappa 11 , dopo le tante sfortune di questa prima parte di Tour de France 2021 , segna il riscatto della Jumbo - Visma . Si comincia con il trionfo di Wout Van Aert , che ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 7 luglio 2021) Malaucène, 7 luglio- La11 , dopo le tante sfortune di questa prima parte dide, segna il riscatto della Jumbo - Visma . Si comincia con il trionfo di Wout Van, che ...

Advertising

fattoquotidiano : Tour de France, rintracciata e arrestata la spettatrice che ha provocato una maxi-caduta per esporre un cartello - ilpost : La spettatrice che sabato aveva provocato la caduta di diversi corridori al Tour de France è stata arrestata - FirenzePost : Tour de France; Van Aert doma il Mont Ventoux, ma Pogacar resta maglia gialla - VoceAmicaItalia : #ciclismo #tour2021 il VIDEO del momento in cui #Vingegaard stacca #Pogacar - Cycling360net : Tour de France, impresa di van Aert nel giorno del doppio Ventoux. Pogacar resta in maglia gialla. -