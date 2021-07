Tour de France 2021 | Tadej Pogacar meno brillante rispetto alle Alpi | ma la corsa non è riaperta

Leggi su oasport

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Fino a ieri tifosi ed addetti ai lavori iniziavano ad immaginare un distacco tra i più grandi della storia recente, undegià chiuso al primo giorno di riposo. Lanon è assolutamente, visto cheè giunto per primo tra i big nell’undicesima tappa giunta a Malaucène, incrementando ancora sul primo degli inseguitori, ma in ogni caso ha dato i primi segnali di cedimento: anche lui è umano. Lo sloveno, in Maglia Gialla, non ha voluto strafare nel tappone che prevedeva la doppia ascesa al Mont Ventoux, forse anche conscio di una condizione che non era ...