Tour de France 2021 | Rigoberto Uran | “Siamo riusciti a tenere in una giornata dura”

fattoquotidiano : Tour de France, rintracciata e arrestata la spettatrice che ha provocato una maxi-caduta per esporre un cartello - ilpost : La spettatrice che sabato aveva provocato la caduta di diversi corridori al Tour de France è stata arrestata - OA_Sport : Rigoberto Uran ora è al secondo posto della classifica generale, e sa che dovrà muoversi in difesa. - mclaudio1960 : RT @RaiSport: Tour de France 2021 ????? I migliori scatti dell'11ª tappa #TDF2021 #TourDeFrance #RaiTour #ciclismo #cycling - RaiSport : Tour de France 2021 ????? I migliori scatti dell'11ª tappa #TDF2021 #TourDeFrance #RaiTour #ciclismo #cycling -

Ultime Notizie dalla rete : Tour France

Classiche, cronometro, volate ed ora anche grandi montagne in un palmares da sogno per l'ex campione del mondo di ciclocross. Van Aert ha puntato la tappa odierna, l'ha messa nel mirino e l'ha ...Questa si è rivelata una decisione saggia , poiché il trio ha lavorato di comune accordo per raggiungere Vingegaard poco prima dell'ultimo chilometro, e poi Pogacar è stato in grado di superare tutti ...Il Tour de France 2021 ha ancora in Rigoberto Uran uno dei grandi protagonisti della corsa. Il corridore colombiano della EF Education Nippo si conferma come un candidato al podio di Parigi anche ques ...Quest’oggi la maglia gialla Tadej Pogacar ha mostrato, per la prima volta, e in una delle tappe più attese, degli inaspettati segni di debolezza. È stata l’ultima ascesa al Mont Ventoux, a soli 23 chi ...