Tour de France 2021 oggi | Sorgues-Malaucène | orario | tv | programma | streaming RAI ed Eurosport

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Quest’, mercoledì 7 luglio, andrà in scena una delle tappe più spettacolari delde. La-Malaucene, di 198,9 chilometri, sarà infatti, o più semplicemente, la giornata della doppia scalata al leggendario Mont Ventoux. Insomma, si preannuncia una giornata di grandi emozioni e bagarre tra gli uomini candidati al podio di Parigi. CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DELL’UNDICESIMA TAPPA DELDEDALLE ORE 11.45 Andando nel dettaglio del percorso, al chilometro 32 è presente il primo GPM del giorno, il quarta ...

La prima salita impegnativa di giornata comincia dopo il transito a Saint - Saturnin - Les - Apt: è il Col de la Liguiere, prima categoria da 9,3 chilometri al 6,7%. Fa soltanto da antipasto alla ...Certamente non si può non sottolineare che la situazione degli sprinter, a livello globale, al momento non è particolarmente rosea. Se per quanto riguarda corse a tappe e classiche ci apprestiamo a ...Quest'oggi, mercoledì 7 luglio, andrà in scena una delle tappe più spettacolari del Tour de France 2021. La Sorgues-Malaucene, di 198,9 chilometri, sarà infatti, o più semplicemente, la giornata della ...Siamo ormai giunti al giro di boa di questo Tour de France 2021. La seconda metà di questa Grande Boucle si aprirà con un'undicesima tappa molto attesa e dal fascino immenso. La Sorgues-Malaucene (198 ...