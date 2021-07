Tour de France 2021, le pagelle dell’undicesima tappa: Van Aert spiana il Ventoux, Vingegaard stupisce in salita (Di mercoledì 7 luglio 2021) Wout Van Aert ha realizzato un numero incredibile nell’undicesima tappa del Tour de France 2021, la Sorgues-Malaucène. Il campione del Belgio, infatti, è andato in fuga al mattino e ha vinto in solitaria staccando tutti sul Mont Ventoux. Per la prima volta da inizio Tour, inoltre, un corridore, vale a dire il danese Jonas Vingegaard, è riuscito a levarsi di ruota in salita la maglia gialla Tadej Pogacar. Di seguito diamo i voti ai protagonisti di giornata con le nostre pagelle. LE pagelle ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 luglio 2021) Wout Vanha realizzato un numero incredibile nell’undicesimadelde, la Sorgues-Malaucène. Il campione del Belgio, infatti, è andato in fuga al mattino e ha vinto in solitaria staccando tutti sul Mont. Per la prima volta da inizio, inoltre, un corridore, vale a dire il danese Jonas, è riuscito a levarsi di ruota inla maglia gialla Tadej Pogacar. Di seguito diamo i voti ai protagonisti di giornata con le nostre. LE...

