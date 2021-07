Tour de France 2021, il borsino dei favoriti della tappa di oggi: Pogacar vuole fare l’impresa sul Mont Ventoux (Di mercoledì 7 luglio 2021) Torneranno in scena gli uomini di classifica, oggi, al Tour de France 2021. In programma, infatti, c’è l’undicesima tappa, vale a dire la Sorgues – Malaucène, la quale prevede la doppia scalata del leggendario Mont Ventoux. Stante l’incredibile superiorità in salita palesata sulle Alpi, il grande favortito è il leader della classifica generale Tadej Pogacar. Nonostante stia andando fortissimo, lo sloveno non ha ancora vinto una frazione di alta Montagna quest’anno e vorrà, probabilmente, mettere il suo sigillo sulla ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 luglio 2021) Torneranno in scena gli uomini di classifica,, alde. In programma, infatti, c’è l’undicesima, vale a dire la Sorgues – Malaucène, la quale prevede la doppia scalata del leggendario. Stante l’incredibile superiorità in salita palesata sulle Alpi, il grande favortito è il leaderclassifica generale Tadej. Nonostante stia andando fortissimo, lo sloveno non ha ancora vinto una frazione di altaagna quest’anno e vorrà, probabilmente, mettere il suo sigillo sulla ...

