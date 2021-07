Tour Dardust | concerti 2021 | rinviata la data di Roma

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Il concerto diprevisto per domenica 11 luglio alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica diè rimandato a domenica 5 settembre. I biglietti già acquistati rimangono validi per la nuovae ulteriori titoli di ingresso sono disponibili sul circuito ufficiale Ticketone. Chi volesse richiedere il rimborso potrà farlo presso il rivenditore autorizzato Ticketone entro e non oltre il 25 agosto. Tutte le altre tappe delestivo disono confermate e, tra giochi di luce e atmosfere elettroniche, il prossimo appuntamento dal vivo ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tour Dardust

...lavorano da tempo accanto al rapper e cantautore torinese - arriva a Flowers Festival per il... FRAH QUINTALE (9 luglio), ZEN CIRCUS (10 luglio), GIOVANNI LINDO FERRETTI (12 luglio),(13 ...... che ha dato il nome anche al nuovo, che continuerà fino alla metà di settembre. Del resto non ... nato dalla collaborazione con Dario Faini, meglio noto come. LA RAPPRESENTANTE DI LISTA, "...Tutte le altre tappe del tour estivo di Dardust sono confermate e, tra giochi di luce e atmosfere elettroniche, il prossimo appuntamento dal vivo dell’artista sarà il 13 luglio al Flowers Festival di ...Durdust sale sul palco della cavea con lo show dal titolo STORM AND DRUGS LIVE articolato in due atti: il primo, Storm, più intimo e dal taglio teatrale che riprende la poetica e l’immaginario dello ...