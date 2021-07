Toto Cutugno | l’italiano vero | c’era una volta nella Toronto degli anni Ottanta

(Di mercoledì 7 luglio 2021) È il 1983 quando Salvatorein arteporta a Sanremo un brano di cui ha provato a liberarsi fino all’ultimo, cercando di regalarlo a Celentano. A dirla tutta,quella canzone l’ha scritta pensando subito al collega, gli sembra perfetta per lui: in origine il nome di Adriano compare perfino nel testo. Ma quando gliela offre su un piatto d’argento, il Molleggiato rifiuta senza troppi complimenti: lui non ha bisogno di specificare d’essere “un italiano”, gli dice gelandolo.allora ci riprova con Gigi Sabani, all’epoca noto imitatore di Morandi, Reitano, Baglioni e dello stesso ...

Conosciuto per essere uno dei personaggi più interessanti del mondo della musica degli anni '70 e '80, ecco la storia di Toto Cutugno, grande cantautore e grande produttore e autore dei pezzi più ...