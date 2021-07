Torna la banda delle bici elettriche, raid da 20mila euro alla Chienti Bike. E' il quinto furto in pochi anni (Di mercoledì 7 luglio 2021) TOLENTINO - furto di biciclette elettriche di alta gamma, l'altra notte, nel punto vendita Chienti Bike di Tolentino, in contrada le Grazie. Secondo una prima stima il valore del bottino si dovrebbe ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 7 luglio 2021) TOLENTINO -diclettedi alta gamma, l'altra notte, nel punto venditadi Tolentino, in contrada le Grazie. Secondo una prima stima il valore del bottino si dovrebbe ...

