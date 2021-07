Torino, ecco tutti i convocati di Ivan Juric per la ripresa degli allenamenti (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il Torino si prepara alla ripresa degli allenamenti in vista dell’inizio della stagione 2021/2022. Il neo-tecnico granata Ivan Juric, quest’oggi, ha diramato la lista di tutti i convocati per il ritiro. ecco l’elenco completo che non vede presenti i nazionali Belotti, Sirigu, Rodriguez e Linetty. Portieri: Berisha, Gemello, Milinkovic-Savic, Sava. Difensori: Bremer, Buongiorno, Celesia, Chiarlone, Djidji, Izzo, Lyanco. Centrocampisti: Aina, Ansaldi, Baselli, Kone, Lukic, Mandragora, Meite, Rincon, Segre, Singo, Vojvoda. Attaccanti: Falque, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 7 luglio 2021) Ilsi prepara allain vista dell’inizio della stagione 2021/2022. Il neo-tecnico granata, quest’oggi, ha diramato la lista diper il ritiro.l’elenco completo che non vede presenti i nazionali Belotti, Sirigu, Rodriguez e Linetty. Portieri: Berisha, Gemello, Milinkovic-Savic, Sava. Difensori: Bremer, Buongiorno, Celesia, Chiarlone, Djidji, Izzo, Lyanco. Centrocampisti: Aina, Ansaldi, Baselli, Kone, Lukic, Mandragora, Meite, Rincon, Segre, Singo, Vojvoda. Attaccanti: Falque, ...

